Pachuca

El proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 del gobierno de Hidalgo provocó un debate que duró más de una hora entre el diputado Canek Vázquez y legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), quienes señalan que el documento contempla recursos para áreas de la administración que serán eliminadas.

También acusaron que prevaleció, durante su análisis, la falta de consenso en la comisión de hacienda, además de que tres días para ello no fueron suficientes.

Los legisladores locales deben aprobar el Presupuesto de Egresos antes de que concluya el actual año, luego que la Secretaría de Finanzas entregó ese documento el pasado viernes, que ya fue avalado en la comisión de hacienda para que los 30 legisladores del Congreso lo voten.

Pero panistas y perredistas piden más tiempo para analizar el documento que establece el recurso que gastará cada dependencia estatal y acusaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de “mayoritear”.

El PAN reventó contra el Presupuesto de Egresos 2017 al acusar que la comisión de hacienda del Congreso local busca imponerlo y que favorece al PRI.

Los siete legisladores panistas, de un total de 30, amagan con votar contra el Presupuesto de Egresos 2017 que propone el gobernador Omar Fayad.

Mientras que la coordinadora de la bancada perredista Margarita Ramos Villeda, fracción formada por tres diputados, acusó que hubo escaso tiempo para analizar en comisión el proyecto de egresos que el gobierno de Hidalgo envió hace siete días.

Desde la tribuna del Congreso local, el coordinador de los diputados panistas Cipriano Charrez alertó que la comisión pretende imponer el proyecto sin análisis.

También cuestionó que el presupuesto 2017 contempla recursos para unidades de apoyo del gobernador, pese a que el Poder Ejecutivo anunció que desaparecerá la Secretaría del Despacho del Gobernador, así como la secretaría particular.

Además de que las 17 coordinaciones regionales tienen un presupuesto de 99 millones de pesos, pese a que serán desaparecidas. “No entiendo porque presupuestaron dinero si están cerradas esas oficinas”.

La legisladora de Nueva Alianza Aracely Velázquez cuestionó que el área de movilidad urbana tiene un presupuesto de 61 millones de pesos para 2017, pese a que aún no ha sido creada oficialmente como parte de la reingeniería de la administración estatal.

Aracely Velázquez dijo que en caso de no ser modificado el Presupuesto de Egresos su voto será en abstención.

Durante su participación en tribuna, el legislador Canek Vázquez argumentó que el Presupuesto de Egresos fue avalado por la mayoría de integrantes de la comisión de hacienda y agregó que se acabaron los tiempos de unanimidades.

Recursos 2017 según Charrez

Despacho

de Gobierno

11 millones 106 mil pesos

11 millones 106 mil pesos Secretaría particular

33 millones 287 mil pesos

33 millones 287 mil pesos Coordinación de giras

38 millones 102 mil pesos

38 millones 102 mil pesos Dirección general

de atención al migrante

278 millones de pesos, sin reglas de operación

de atención al migrante 278 millones de pesos, sin reglas de operación Sistema de transporte convencional

64 millones de pesos

64 millones de pesos Tuzobús

120 millones de pesos

