Revira Morelos a Blanco por Mando Único

Cuernavaca.- El control de la Policía de Cuernavaca lo seguirá teniendo el Mando Único debido a que las tareas de seguridad en la capital lo asumió el gobierno del estado de Morelos a través de un decreto que está vigente, aseguró Alberto Capella, comisionado estatal de Seguridad Pública.

Luego que el alcalde de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco anunció ayer por la mañana que dio por terminado el convenio suscrito con el gobierno estatal sobre el Mando Único, el funcionario dijo que esa decisión no altera el decreto publicado en la gaceta oficial el 3 de enero de este año. En ese decreto, recordó, el gobernador Graco Ramírez, ante la grave crisis de seguridad que se registraba en el estado, asumió, a través del Mando Único, el control de la Policía en 15 municipios, incluido Cuernavaca.

Dicho decreto, sostuvo, está vigente y es el fundamento legal por el que el Mando Único continuará operaciones en Cuernavaca a pesar de que Blanco se retire del convenio que suscribió posteriormente con el gobierno estatal.

Capella aseguró que Cuernavaca no cuenta con la capacidad para brindar la seguridad en la demarcación, pues solo existen 20 patrullas en funcionamiento y no tiene radios para la intercomunicación de los agentes.

