La administración estatal realiza una revisión sobre las concesiones de transporte y autorizaciones de notarías hechas en el gobierno anterior, con el fin de conocer si fueron en el marco del derecho o fuera de la ley, indicó el titular del Ejecutivo de Hidalgo.

Omar Fayad Meneses, gobernador del estado, recordó que solicitó a su equipo de trabajo hacer una revisión y pedir la información necesaria “antes que tomemos juicios adelantados sobre cualquier cosa”.

Sobre las concesiones otorgadas en la recta final del gobierno de Francisco Olvera Ruiz, el actual gobernador recordó que transportistas de Huejutla le pidieron una exhaustiva revisión en la entrega de concesiones ya que fueron dadas a parientes de funcionarios.

“Le encargué al secretario de Gobierno que me diga cuántas y dónde, sobre todo que revisen el tema que nos pidieron los transportistas, porque en Huejutla se hizo público, pero nos ha pasado ya en diversos municipios de la entidad; hay líderes transportistas que se me acercaron en Pachuca y que me refieren lo mismo”, comentó.

Manifestó que dejará claro a la ciudadanía y transportistas si lo que se hizo fue en el marco del derecho y lo que haya estado fuera transparentarlo, “creo que no pasa nada si se trasparentan muchas cosas”.

Respecto a la autorización de varias notarías que se dieron al final de la pasada administración, dijo: “Es exactamente lo mismo, he estado pidiendo el área de gobernación y el área jurídica, que estarán por entregarme el próximo fin de semana el reporte sobre juricidad de las actuaciones realizadas para saber si hubo una irregularidad, en dónde la hubo y en todo caso se pueda corregir lo que se haya hecho”.

Transporte similar a Uber

Referente a la puesta en marcha del servicio de transporte privado de la empresa Avant en Pachuca, similar a Uber, Fayad Meneses comentó que es un tema delicado en esa materia que no está regulado en Hidalgo.

“He dado instrucciones a la subsecretaría del transporte para que revise la legislación nacional, mejores prácticas internacionales, porque es una realidad que voy a tener que afrontar muy pronto y que es mejor que le vayamos viendo”, indicó.

Reiteró que ese tipo de situaciones no están contempladas en la ley de Hidalgo, por lo que no hay una regulación, “y por lo tanto tendremos que construir una reglamentación”.

