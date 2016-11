En revisión presupuesto de educación: SEPH

Pachuca

Sobre la aprobación de presupuesto para educación, la titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) Sayonara Vargas Rodríguez indicó que está en pleno la discusión del paquete financiero, informó que no esperan recorte de recursos para ninguno de los niveles educativos.

La propuesta del Congreso pretende aumentar en 39 millones la bolsa de recursos para el estado, que se traduce en uno por ciento de aumento para las actividades de la dependencia encargada de los servicios educativos en la entidad.

Revisan rubros como el pago a docentes de educación básica y otros techos financieros, detalló la entrevistada; agregó que no tuvieron reducción de presupuesto, lo que ya es un avance “pero crece la matrícula, crece todo”.

En el ejercicio anterior tuvieron mil 600 millones de pesos para educación básica y 3 mil 500 millones para media superior y superior.

Sentenció que el gobierno federal aún no ha notificado a los estados oficialmente sobre algún un recorte en el ejercicio fiscal siguiente, sin embargo de suceder tendrá que analizar cómo optimizar los recursos que se envíen.

Previamente comentó que el capítulo mil de servicios personales es uno de los temas que tendrá mayor vigilancia, es decir, el pago de seguridad social, prestaciones, estímulos y demás servicios personales; expresó que revisará cada área de la secretaría para verificar que las finanzas se encuentren en regla, sin embargo de encontrar irregularidades tendrán que resarcirse.

Adelantó que mientras se oficializa el presupuesto para Hidalgo en educación se elaborará un diagnóstico que permita conocer el estado financiero, así como detectar qué rubros pueden ser reacomodados.

