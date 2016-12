Rico Moreno, director de Crimsa

Pachuca

Con una minuta, el subsecretario de Obras Públicas del gobierno de Hidalgo Marco Antonio Rico Moreno se ostenta como director general de la constructora Crimsa, y pretende lavarse las manos de las irregularidades en la construcción de la privada Esmeralda, acusaron habitantes de dicho fraccionamiento.

Se trata de un convenio de colaboración para la administración del fraccionamiento membretado por Constructora Sylma y firmado por Sylvia Rico Moreno, directora general de dicha empresa, así como por Marco Antonio Rico Moreno.

En el documento la constructora señala que ha atendido las demandas de los habitantes del fraccionamiento, sin embargo los inconformes piden garantizar servicios básicos como drenaje que evite inundaciones durante temporada de lluvias.

Además, la constructora colocó topes como medida preventiva, pero los habitantes del fraccionamiento desconfían que sirvan realmente para evitar las inundaciones en el fraccionamiento.

Marco Antonio Rico Moreno, señalaron, no ha entregado el fraccionamiento al municipio, al argumentar que la presidencia municipal de Zempoala no quiere recibirlo.

El 27 de septiembre pasado los inconformes enviaron oficio al gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses donde informan que el fraccionamiento no ha sido entregado a la alcaldía, sin embargo hasta el momento no han obtenido respuesta.

Sylma quiere recortar una barda de una casa, luego que construyó dos viviendas pese a que el uso de suelo era comercial y no habitacional, lo cual provocó la molestia de los vecinos.

Los habitantes del fraccionamiento argumentan que el municipio será la autoridad competente para recibir los bienes inmuebles e instalaciones destinadas a los servicios públicos y las obras de urbanización de un fraccionamiento.

Por lo que cualquier acto, contrato, convenio que se celebre por parte del fraccionador, con la asociación de colonos u otra persona física o moral que contravenga esta disposición, será nulo de pleno derecho.

En cambio, la constructora busca entregar al comité de administración del municipio, con lo que prácticamente pasaría la responsabilidad a los habitantes del fraccionamiento.

