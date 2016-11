En riesgo, 100 comerciantes de ser retirados del centro de Pachuca

Pachuca

En caso de que las organizaciones de ambulantes insistan en no firmar el convenio de reubicación del centro de Pachuca, serían retirados de esa zona de la ciudad 100 comerciantes informales en los próximos días.

Durante entrevista en el Miércoles ciudadano, la alcaldesa Yolanda Tellería consideró que la presidencia municipal credencializará a 100 comerciantes, cuyos líderes aceptaron vender durante la temporada navideña, hasta el 7 de enero, cuando serán reubicados.

En tanto, hay un centenar más de informales que forman parte de dos organizaciones que aún no firman el convenio con la alcaldía de Pachuca y están en riesgo de ser retirados de las calles, por lo que no podrán vender en diciembre.

Durante el transcurso de ayer, comerciantes informales se desplazaron hacia las inmediaciones de la plaza Independencia.

Asimismo, ayer inició la credencialización de los ambulantes, quienes deben acudir personalmente a realizar el trámite en la casa Rule. Dicha etapa del convenio durará hasta el jueves, pero existe la posibilidad de extender el plazo al viernes.

“Esta semana tenemos que terminar para tomar acciones”, dijo la alcaldesa e indicó que no hay fecha para retirar a los ambulantes que no estén amparados en el convenio, aunque consideró que podría ser la próxima semana.

Apuntó que la reubicación de ambulantes la lleva a cabo conforme a la ley. “No me importa la carga política que me pueda dar, simplemente es una responsabilidad de proteger a los ciudadanos pachuqueños”.

Consideró que Óscar Pelcastre, dirigente de la Federación de Organizaciones Independientes de Hidalgo (Foideh), la cual no ha firmado el convenio, permanece fuera de la ley, luego que está prohibido el comercio ambulante en el centro histórico.

Pagarán cuotas

De las dos organizaciones de comerciantes que no han firmado el convenio, una acudió a la alcaldía para dialogar. “Se acercó en la mayor disponibilidad de llegar a un acuerdo, esperemos que también firmen el convenio y serán credencializados”.

Cuestionada si Foideh aún puede acudir a la alcaldía para firmar el convenio, la alcaldesa declaró: “Estamos en la mayor disponibilidad en las mesas de diálogo de llegar a los mayores acuerdos, no quiero afectar a ninguna de las familias que dependen de esta fuente de empleo”.

Puntualizó que los ambulantes deberán pagar cuotas al ayuntamiento derivado del derecho de piso.

Si los comerciantes ambulantes hacen el compromiso de que el 7 de enero aceptan la reubicación, la alcaldía podría platicar con aquellos cuyos líderes no han firmado, para pactar convenio.

“Por supuesto, si hay gente que no está de acuerdo con la actuación de los líderes y podemos platicar, con la mayor disponibilidad estamos.”

En enero empezarán a trabajar en otras zonas de Pachuca donde están instalados más ambulantes. “Armaremos el ordenamiento de ellos”.

