Riñen los Charrez en alcaldía de Ixmiquilpan

Acompañado por representantes de al menos 40 comunidades, el diputado local Cipriano Charrez encaró y reclamó a Pascual Charrez, su hermano y presidente municipal de Ixmiquilpan, la falta del inicio de obras en esa demarcación.

El encuentro ocurrió en el teatro Hidalgo de esa ciudad, luego que el legislador abandonó la sesión en el Congreso del estado para asistir al ayuntamiento. Además, reprochó al edil que en varias ocasiones le ha negado una audiencia.

El diputado reconoció la capacidad de gestión de su hermano, sin embargo lo obligó a firmar una serie de compromisos que, según él, no ha cumplido, como diversas obras, participaciones del municipio, entre otras.

El alcalde, presionado y ante la presencia y molestia de los delegados, se vio obligado a firmar y aceptar las peticiones, por lo que se comprometió con los comités de obras, organizaciones civiles y productivas, afines al diputado, a agilizar y aterrizar los proyectos.

De frente, Cipriano Charrez le reclamó al munícipe “querer traicionar al pueblo”, y dijo que no es ningún problema personal, “pero no voy a permitir que le quieran dar la espalda al pueblo”.

Los delegados reclamaron también la falta de atención de Pascual al no recibirlos en audiencia.

Finalmente, el legislador lamentó tener que recurrir a ese tipo de situaciones, como dejar su curul en el Congreso para confrontar al presidente municipal.

