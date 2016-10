Alan Jiménez Soto

Mientras que los robos son uno de los problemas más frecuentes en la Zona Metropolitana de Pachuca, prevalece entre los vecinos que viven esos acontecimientos poca organización y disentimiento para encontrar una solución al respecto.

La falta de organización es uno de los principales puntos que entorpecen las acciones para atender ese tipo de problemas dentro de las colonias y localidades que se encuentran en el área metropolitana de la capital hidalguense, según constatan datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2016.

En el capítulo sobre información de ciudades y áreas metropolitanas, en el caso de Hidalgo, 65.4 por ciento mencionó como problema el robo, sin embargo al momento de cuestionar si había condición de organización vecinal para atender ese mal, 59.7 por ciento señaló que no.

Entre los problemas de seguridad, en la presencia de pandillerismo violento, 22.3 por ciento de los habitantes de Pachuca expusieron que es un problema que se encuentra en sus colonias o comunidades, sin embargo 61.1 por ciento refirió que no existe una organización vecinal para poder enfrentar ese tipo de inconveniente.

A su vez, en lo referente a la delincuencia cerca de las escuelas, solo 21.7 por ciento lo consideró un problema de alarma en las colonias o comunidades.

En esos casos, solo 38.6 por ciento de los encuestados indicó que se optó por organizarse para implementar medidas contra ese tipo de ilícitos, sin embargo 56 por ciento dijo que no existieron condiciones entre los vecinos para llegar a reunirse y combatir el problema.

En 2015

Los actuales resultados de la Envipe 2016 refieren que se presenta una notable falta de organización entre los vecinos de colonias y comunidades para atender problemáticas que afectan la tranquilidad y seguridad de sus zonas.

En comparación con la encuesta de 2015, se presentan cambios notables, el primero es que en el pasado levantamiento de información el robo se identificó como el segundo problema más visible, esto con 56 por ciento.

Ese factor cambió en 2016 al ubicarse como el principal problema de la Zona Metropolitana de Pachuca, mismo que subió 9.4 puntos porcentuales, lo que significa que la población presenció cada vez más ese tipo de ilícitos.

La falta de organización se encontró en índices similares al ubicarse en 2015 con 59.4, mientras que en 2016 éste alcanzó 59.7 por ciento

La delincuencia cerca de las escuelas descendió de 2015 a 2016, según los datos expuestos. Esto ya que 22.5 por ciento de la población lo consideró un problema existente en su zona, referencia que disminuyó en Envipe 2016 al colocarse como el asunto con menos presencia, esto con 21.7 por ciento.

En pandillerismo violento considerado como un problema en Pachuca disminuyó en la concepción de su presencia entre los ciudadanos, pues en Envipe 2015 se localizó en 23.8, que es 1.5 puntos menos que en Envipe 2016.

En el caso de la apatía vecinal para organizarse y tratar este problema se presentó en 61.1 por ciento de los vecinos, de acuerdo con la encuesta de 2016, que a su vez representa 11 puntos menos que en el año pasado. Por lo que dichas cifras revelan que en ese problema en específico es donde más disentimiento se tiene para agruparse y atender esa dificultad.

