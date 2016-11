Columbus

Bien dicen que no hay mal que dure 100 años y ayer la selección mexicana de futbol rompió la maldición de Columbus y el famoso dos a cero al vencer por marcador de 2-1 a su similar de Estados Unidos.

En la fortaleza del equipo de las barras y las estrellas, el Mapfre Stadium, el Tricolor salió con el triunfo en el inicio del hexagonal final de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018 con goles de Miguel Layún, al minuto 20, y de Rafael Márquez, al 89, mientras que por los locales marcó Bobby Wood al 49.

De ese modo el conjunto mexicano acabó con la racha negativa de no ganar un juego de eliminatoria en suelo estadunidense desde hace 44 años, y además de perder 2-0 en ese inmueble desde el camino al Mundial de Corea-Japón 2002.

México salió bien preparado para imponerse al frío, a la afición y a la maldición de Columbus, pero le faltaba lo más complicado, demostrarlo en el terreno de juego.

Con la mayoría de elementos europeos, el Tricolor se plantó con determinación como si la mala racha de antes no existiera.

Con la ilusión de escribir una nueva historia la escuadra del colombiano Juan Carlos Osorio fue dominadora en la primera mitad, aunque eso no impidió pasar algún susto ante los intentos estadunidenses.

Jesús Manuel Tecatito Corona dio el primer aviso por parte de los visitantes con gran jugada individual, sin embargo su remate pegó en el poste izquierdo de la portería defendida por Tim Howard.

Todavía con la posesión del balón México hizo el 1-0 por conducto de Layún, quien de forma machucada disparó desde afuera del área e impactó el esférico en Timothy Chandler, quien complicó la labor para el guardameta Howard y colaboró para que el balón se fuera directo a las redes.

El cuadro local estuvo cerca del empate con muy poco futbol pero el defensa Héctor Moreno se barrió a tiempo para evitar el remate del delantero Jozy Altidore, y tras ello la respuesta del Tricolor se generó con un cabezazo directo al travesaño por parte de Carlos Vela.

El duelo, que tenía dinamismo, se pausó con las lesiones del mexicano Andrés Guardado y Tim Howard, aunque eso no impidió que los anfitriones volvieran a avisar dentro del área, no obstante Moreno despejó el esférico en la línea de meta.

En la parte complementaria Estados Unidos mejoró su funcionamiento y de inmediato consiguió el empate 1-1 con pase de Altidore para Bobby Wood, quien entró por el centro y con lo justo superó al portero Alfredo Talavera.

La igualada y el descanso perjudicaron al Tricolor en su accionar, los norteamericanos perdonaron con un cabezazo de Omar González, un disparo de Michael Bradley, que tenía a Wood solo para anotar, y un remate de Fabian Johnson que se fue por encima del larguero.

La primera aproximación mexicana del segundo lapso causó polémica, pues el mediocampista Héctor Herrera burló en el área y el defensa Omar González lo derribó, sin embargo el árbitro guatemalteco Walter López no marcó el penal.

La pierna fuerte fue protagonista en diversos lapsos del compromiso por parte de los dos equipos, ningún jugador se ablandó a sabiendas de que se trataba de una importante rivalidad deportiva y además del comienzo del hexagonal final de la Concacaf.

Estados Unidos continuó con los avisos y Wood casi hace un golazo de media vuelta con zurda, pero Talavera firmó una notable atajada para mantener el empate cuando el cuadro local ya era superior en el segundo capítulo, posteriormente Tala desvió un tiro libre de Fabian Johnson.

Los dos técnicos tuvieron una táctica ajustada pensando más en sacar a los amonestados para no quedarse con un jugador menos, que mirar más allá para hacer daño al rival, así que todo quedaba en los errores que pudieran existir, en individualidades o en acciones a balón parado.

Después de un gran primer tiempo y con sufrimiento en el segundo la malaria de Columbus para México la terminó el mismo que la sufrió desde su inicio rumbo a Corea-Japón 2002, el defensa Rafael Márquez, quien de cabeza perforó la meta de Brad Guzan para el 2-1 tras un tiro de esquina cobrado por Layún.

Un gol en pelota detenida, donde históricamente suele sufrir más, hizo que el Tricolor sumara sus primeros tres puntos en la fase decisiva camino a Rusia 2018, mientras que Estados Unidos se quedó en blanco.

La expulsión del defensa Carlos Salcedo al minuto 93 no pesó por hacer tiempo en un saque de banda y el choque acabó con los ánimos encendidos, haciendo olvidar el frío de la mítica ciudad.

