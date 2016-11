Saldará gobierno pago a proveedores en 24 horas

Pachuca

El gobierno de Hidalgo participará en el Programa de cadenas productivas donde garantizará a los proveedores el pago seguro por sus servicios, anunció el gobernador Omar Fayad Meneses.

Durante el foro empresarial en de Hidalgo, el mandatario comentó a los asistentes que dio instrucciones a la Secretaría de Finanzas y Administración para entrar al Programa de cadenas productivas, e instruirá a la Secretaría Contraloría para que lo vigile.

Lo anterior, dijo, significa que la administración estatal participará en un programa de pago seguro para todos los que le ofertan servicios y bienes al gobierno, por lo que buscan hacerlo más sencillo.

Vamos a entrar al programa de factoraje, que significa que habremos de darle al proveedor una orden de pago después que brinde su servicio o entregue los bienes necesarios, con el que podrán cobrar en 24 horas

, refirió.

Fayad Meneses reconoció a las instituciones bancarias que dan crédito sin intereses, lo que no afectará a las finanzas públicas. El proveedor recibirá su orden de pago y lo cobrara;

y si el gobierno del estado no tiene dinero no hay problema, tendrá una línea de crédito de corto plazo en el banco

.

Comentó que existen bancos que permiten pagar en tres meses sin intereses, y si no tiene dinero en ese periodo el gobierno puede seguir con su línea de crédito, sin embargo, expuso, deberá cumplirse porque si no arrastrará deudas.

Detalló que la deuda pública actual en Hidalgo “es una deuda manejable”, son 5 mil 700 millones de pesos que se le debe a las instituciones financieras, pero si se suman los pasivos que traen arrastrando, ya no son cinco sino más de 14 mil millones.

Respecto a la reciente designación que hizo el pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado de su nueva titular Blanca Sánchez Martínez, el mandatario estatal reiteró su respeto a la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, con los que comprometió a trabajar de manera estrecha.

Dato El mandatario estatal anunció que respetará la designación de la titular del tribunal superior y la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial

Comentarios