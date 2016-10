Saldrán con fianza 70 autodefensas; Mireles seguirá en prisión

Ciudad de México

El juez sexto de distrito con sede en Uruapan, Horacio Ortiz, resolvió modificar la medida cautelar de prisión preventiva a los 70 autodefensas detenidos junto a Manuel Mireles Valverde, por lo que si cumplen con cinco nuevas medidas podrán llevar el proceso penal en libertad.

El abogado de Mireles, Ignacio Mendoza Jiménez, informó que la autoridad jurisdiccional impuso a los exautodefensas las siguientes medidas cautelares: no salir del estado, no reunirse con grupos armados, presentarse al juzgado a firmar una vez al mes, pagar una fianza de 120 mil pesos y no acercarse a testigos de cargo (policías aprehensores).

El litigante anticipó que ayer comenzarían a salir los primeros implicados.

Ya hay un primer grupo de 29 autodefensas en su mayoría de Tumbiscatío, a los que el mismo juez sexto modificó la prisión preventiva en julio, de los cuales hasta la fecha 10 han logrado cubrir la fianza de 120 mil pesos y llevan el proceso penal en libertad.

La detención del grupo se realizó en la comunidad de Acalpican junto con su líder José Manuel Mireles el 27 de octubre de 2014. Actualmente, el médico de profesión sigue preso en el centro federal de readaptación social 11 de Hermosillo, Sonora.

La mañana de ayer, en entrevista con Radio Fórmula, el litigante explicó que esta medida no beneficia al fundador de la autodefensa en Tepalcatepec y aseguró que apelarán la decisión del juez. Además, acusó que el criterio del juez es erróneo.

Apenas la semana pasada, Manuel Mireles ganó un amparo que le abrió la posibilidad de que se anule el juicio en su contra por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El titular del primer tribunal unitario del décimo primer circuito anuló la decisión del juez quinto en Michoacán y la ratificación de la misma por parte del segundo tribunal colegiado que negó la petición del médico para sobreseer el delito que lo mantiene en prisión aún.

De acuerdo con la resolución no se justificó el fallo y tampoco se tomaron en cuenta las pruebas presentadas por la defensa de Mireles.

