Se buscará que presupuesto para Hidalgo no se afecte: Bejos

No habrá incremento en el salario para diputados, sino que el aumento al rubro del Congreso de la Unión se destinará a trabajadores de éste, mientras que se gestionará para que no se afecte el presupuesto para la entidad, explicó el legislador federal por Hidalgo Alfredo Bejos Nicolás.

El diputado hidalguense destacó que lucharán desde el Congreso para que no existan recortes para Hidalgo después que se presentó el paquete económico 2017.

“Prometieron que el gasto federal es el que se iba a afectar, no al gasto a los estados ni a los municipios”, refirió el priista, sin embargo apuntó que se observa algo diferente en lo presentado por el gobierno federal, motivo por el cual intercederán para que Hidalgo no se vea afectado.

En el tema de puntos de acuerdo con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, el legislador informó que apenas platicarán con el mandatario el tema del presupuesto.

En este caso, dijo que esta semana habrá una reunión con legisladores federales y con el gobernador, que además desde su participación como legislador federal, tiene los contactos y esto puede ayudar a cerrar la pinza y lograr un buen presupuesto para el estado.

Manifestó que estas pláticas se tienen bajo el panorama de trabajos intensos en el Congreso de la Unión por los múltiples recortes.

De igual forma, sobre los posibles incrementos para legisladores, calificó como falso, además dijo que existe un presupuesto que se asigna anualmente, mismo que se va ajustando en medida a las y los trabajadores de la Cámara de Diputados, no precisamente para el salario de diputados.

“No es para el salario de los diputados, eso que quede muy claro, el salario de los diputados no se va a mover”, manifestó Bejos Nicolás.

Añadió que siempre hay un incremento pero hoy la misma bancada del PRI rechaza ese aumento en el presupuesto para la Cámara de Diputados y se va a quedar tal y como estaba el año pasado.

Abundó que este incremento es para el funcionamiento de la cámara y para el sindicato de las y los trabajadores de la misma.

