Se deslinda titular de Semarnath de constructora fraudulenta

El secretario de Medio Ambiente del estado Benjamín Rico Moreno se deslindó de los negocios de sus hermanos, quienes fueron señalados por habitantes del fraccionamiento Privada Esmeralda, en Zempoala, por fraude.

Luego de un encuentro con empresarios de Hidalgo, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Hidalgo (Semarnath) comentó que dicho fraccionamiento tiene más de dos años de haber concluido formalmente, por lo que los permisos no fueron de su competencia.

“Yo nada tengo que ver, es un asunto de mis hermanos, soy totalmente ajeno a los negocios de ellos. Tengo otro tipo de negocios, otro tipo de desarrollos y por lo que tengo entendido solventaron (sus hermanos) plena y cabalmente la demanda de un solo habitante”, refirió.

Al ser cuestionado sobre si existen conflicto de intereses por permisos de la dependencia a desarrollos habitacionales de sus familiares, respondió: “No, porque del tema que comentan es un fraccionamiento que tiene más de dos años concluido formalmente”.

Recordó que desde que fungió como delegado de la Comisión Nacional del Agua, “nada tengo que ver con los negocios, he sido secretario de Obras Públicas hace muchos años y mis hermanos todavía iban en la escuela. Es un negocio que tiene más de 15 años”, indicó.

Rico Moreno puntualizó que ahora que está al frente de la Semarnath los permisos otorgados a los desarrollos habitacionales serán “con la misma seriedad y responsabilidad con la que siempre he dicho, que habremos de enfrentar este asunto de medio ambiente con un compromiso, no solo de los que hoy habitamos este planeta sino con la responsabilidad de qué le vamos a dejar a nuestros hijos”.

En su edición de ayer, Libre por convicción Independiente de Hidalgo publicó la queja de vecinos del fraccionamiento Esmeralda, que presenta varias deficiencias, mismo que fue construido por Sylma, constructora que en 2014 estaba representada por la hermana del actual subsecretario de Obras Públicas del gobierno del estado Marco Antonio Rico Moreno y el de Medio Ambiente.

