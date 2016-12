Pachuca

La alcaldía de Pachuca y otras 13 presidencias municipales de Hidalgo siguen estancadas en la opacidad.

La presidencia municipal de Pachuca retrocedió 12 lugares en el Índice de Información Presupuestal Municipal 2016, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

La capital del estado ocupó el lugar 85 durante 2015, mientras que en el actual año se ubicó en el casillero 97 del estudio que mide la calidad de la información presupuestal de 453 municipios y delegaciones del país.

En el actual año, la alcaldía capitalina tuvo un total de 39 aciertos, lo que es igual a una puntuación de 48 por ciento.

De acuerdo con el Imco, la alcaldía no cuenta con gaceta municipal en versión electrónica, la Ley de Ingresos no desglosa el total de recursos por concepto de cuotas y aportaciones de seguridad social ni recursos por venta de bienes y servicios.

No desglosa el presupuesto del ayuntamiento: cabildo más presidencia; no contiene el tabulador de plazas con desglose entre empleados de confianza, base y honorarios, y no desglosa prestaciones sindicales.

Además, el tabulador de salarios de la Policía no distingue entre empleados de confianza y base, y no detalla las transferencias a organismos de la sociedad civil, según la página oficial del instituto.

Desde 2009, año en que el Imco inició el índice, la alcaldía de Pachuca no pasa de la media del lugar 100, 61, 71, 73 y 91.

Reprueban municipios

de Hidalgo

En términos generales, los 15 municipios de Hidalgo fueron reprobados en transparencia presupuestaria.

Mineral del Monte ocupa los últimos lugares al ser colocado en el casillero 379 de un total de 453 municipios; Tepeji, 290; Epazoyucan, 262; Zempoala, 229; Santiago Tulantepec, 204; San Agustín Tlaxiaca y Tizayuca en el casillero 196; Tlahuelilpan, 186; Tlaxcoapan, 180; Tulancingo, 171; Mineral de la Reforma y Zapotlán, 156 y Tula, 139. Ixmiquilpan no presentó puntaje.

Tulancingo ocupó el lugar 57 en 2015 pero cayó hasta el casillero 139 en la medición de este año. Tepeji, Zapotlán, San Agustín Tlaxiaca y Zempoala presentan mejoras que no son suficientes para dejar los últimos lugares.

El índice tiene como propósito eliminar condiciones de opacidad, verificar el cumplimiento de la contabilidad gubernamental y fomentar una serie de buenas prácticas contables que ya han sido implementadas en el ámbito municipal.

