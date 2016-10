Señala diputado grupos armados en San Juanico

Pachuca

Cipriano Charrez Pedraza, diputado del Partido Acción Nacional, alertó sobre la presencia de grupos armados en San Juanico, localidad de Ixmiquilpan, lo cual ya informó al gobernador Omar Fayad.

Acusó que pobladores señalaron al subsecretario de gobierno Alejandro Furiati de armar a los habitantes de esa localidad, con tal de que “se pudieran defender.

“En julio y agosto se confrontaron los supuestos comuneros y de la pequeña propiedad. En este enfrentamiento quemaron alrededor de 20 vehículos y hasta el momento no ha habido ninguna investigación ni intervención de alguna autoridad”, comentó el legislador.

Y “nuevamente aparecen encapuchados, por lo que vamos a solicitar al gobernador esclarecer ese tipo de situaciones, porque vemos la aparición de armas de alto calibre y de grupos armados”.

Pidió investigación “para verificar la presencia de esas armas y quiénes las poseen, con tal de deslindar responsabilidades.

“Es un foco rojo, lamento la opinión del secretario de Gobierno, quien dijo que no tiene información de la aparición de un grupo armado. Sí los hay, no puede pasar desapercibido que se hayan quemado más de 20 vehículos.”

Otra versión

En días anteriores, integrantes del régimen de la pequeña propiedad de la localidad San Juanico desmintieron la presencia de hombres armados en el polígono que integra nueve comunidades.

Reunidos en la delegación municipal de La Heredad, el comité junto con los delgados de las nueve comunidades, citaron a medios de comunicación a conferencia de prensa en donde aclararon que en el polígono se vive un clima de paz y tranquilidad.

