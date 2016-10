Será Luis Ordaz candidato a alcaldía de Omitlán: PVEM

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) volverá a postular como candidato a la alcaldía de Omitlán a Luis Ordaz Ríos, quien resultó ganador en la elección ordinaria que fue anulada por el tribunal federal electoral.

“Él encabezaría la plantilla como candidato a presidente municipal para contender en la elección extraordinaria”, confirmó Ángel Estrada Sánchez, representante suplente del PVEM ante el consejo general del Instituto Estatal Electoral (IEE).

En entrevista para este diario dio a conocer que el partido ya emitió la convocatoria tal como establecen los estatutos, pero esperan el anunció de militantes de Omitlán.

Estrada Sánchez mencionó que la postulación de Ordaz Ríos será para ratificar el triunfo que obtuvo el 5 de junio.

Fue en agosto cuando la sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que habría elección extraordinaria de presidente municipal en Omitlán tras considerar que el candidato del PVEM Luis Ordaz Ríos participó en una cabalgata religiosa en honor a la Santísima Trinidad.

IEE, único obstáculo

Para el representante del PVEM, el IEE será el único impedimento para el registro del virtual candidato a la presidencia municipal de Omitlán.

, indicó.

Dio a conocer que la dirigencia estatal del Verde Ecologista tiene contemplados varios escenarios legales para prever cualquier situación, desde la aceptación o negativa del registro hasta la impugnación de otros partidos políticos.

La sentencia no se interpreta si no se aplicó en estricto derecho y José Luis Ordaz no fue sancionado dentro de la sentencia y la sanción fue restituir el proceso que será el próximo 4 de diciembre