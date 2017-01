Sigue juicio civil vs Francisco Xavier Berganza: abogado

Pachuca.- Sigue el proceso contra el excandidato panista al gobierno de Hidalgo Francisco Xavier Berganza cuya finalidad es que ofrezca una disculpa pública al actual mandatario Omar Fayad Meneses, informó el abogado Emigdio Arozqueta Solís. Se trata de un juicio por responsabilidad moral de daños y perjuicios debido “a las calumnias que causó Francisco Xavier”, agregó. Arozqueta Solís inició el juicio como abogado particular de Fayad, sin embargo no lleva el caso, ya que ahora es director de asuntos jurídicos de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH). Sin embargo “sé que continúa, son juicios civiles, por lo general son poco largos”, manifestó y recordó que el entonces candidato Fayad Meneses solicitó una disculpa pública, ya que no pretende indemnización económica. Arozqueta Solís comentó que la demanda no va contra las declaraciones de Francisco Xavier durante un debate entre candidatos al gobierno, donde cuestionó la orientación sexual del actual mandatario. Tal debate fue organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEE), donde, agregó el abogado, se respetó la libertad de expresión. Afirmó que el juicio es contra un comunicado emitido por el excandidato panista a través de Facebook, donde “hace afirmaciones a título personal fuera de campaña política contra otra persona y de ahí deriva la difamación”.

