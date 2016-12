Sigue pendiente reunión con TransCanada

Acaxochitlán.- A poco más de tres meses de asumir el cargo, la alcaldesa Rocío Sosa Jiménez no ha tenido encuentro con representantes de la empresa TransCanada para conocer los detalles del gasoducto Tuxpan-Tula, proyectado para que parte de su trazo pase por comunidades del municipio que gobierna.

Sobre lo anterior, dijo tener conocimiento de instalaciones colocadas por la empresa en algunas comunidades rurales, pero al no haber localizado a alguno de los responsables de las obras, no ha existido diálogo para conocer el proyecto general, así como la mitigación de riesgos y afectaciones.

Vecinos de Zazacuala expresaron su preocupación con advertencia de no permitir el desarrollo de las obras, pues podría afectar el ecosistema local con el posible derribo de árboles y demás patrimonio forestal.

A ello se suman posibles afectaciones al entorno social y cultural, pues los inconformes refieren conocer versiones sobre que el trazo del gasoducto pasará incluso por centros ceremoniales importantes para la población de varias comunidades con porcentaje de población indígena de hasta 90 por ciento.

Al respecto, la alcaldesa comentó que estos y otros temas serán informados por los representantes de la empresa, pues hasta la fecha el gobierno municipal carece de información al respecto.

Además, añadió que no existe documento donde se haya otorgado la autorización para llevar a cabo las obras que pretenden el trazo, construcción y operación de un gasoducto que iría del puerto de Tuxpan, Veracruz, hasta la región de Tula, en Hidalgo.

Se pretende que dicho gasoducto sea para servicios generales de la Comisión Federal de Electricidad, para apoyar los servicios en la zona central del país.

Sosa Jiménez enfatizó que ha sido y seguirá siendo cuidadosa en sus declaraciones y acciones, en tanto se concreta la reunión con carácter informativa con representantes de la empresa.

