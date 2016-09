Sin avances, mesa alcaldía-gobierno para analizar transporte

Pachuca

Yolanda Tellería, presidenta municipal de Pachuca, comentó que hasta el momento no hay avances en la petición que hizo al gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses para instalar una mesa de trabajo e iniciar estudios con tal de reestructurar el sistema de transporte Tuzobús.

“Estoy pidiendo la reunión con el gobernador desde la semana pasada, espero que en la actual nos podamos reunir para que pongamos las cosas en la mesa”, explicó la alcaldesa durante entrevista.

“El gobernador dijo que había un mes, entonces mis 15 días ya se están agotando y damos los otros 15 que él también comentó”, sin embargo “es importante tomar acciones porque la ciudadanía lo reclama.”

¿Fue letra muerta lo que dijo el gobernador?

“Espero que no, damos la oportunidad. Realmente no es fácil tomar las riendas de una administración.”

En la plaza Independencia, donde se llevó a cabo la sesión solemne de instalación y toma de protesta como alcaldesa, Tellería pidió a Fayad Meneses instalar en los próximos 15 días una mesa de trabajo con las áreas involucradas en movilidad urbana.

Así como iniciar estudios para reestructurar el sistema de transporte Tuzobús y disminuir de inmediato el costo del pasaje con tal de no afectar la economía de la población.

“Gobernador (quien estaba presente en el evento) usted conoce al igual que yo de la gran queja recurrente de los pachuqueños: el sistema de transporte urbano Tuzobús. Mediante la promesa de un sistema integrado, moderno, eficiente, de calidad y a un precio justo, pero eso no ha sido así”, expuso Tellería en esa ocasión.

“Su gobierno y los pachuqueños heredamos un sistema de transporte malo, deficiente y costoso, que impacta negativamente el bolsillo de las familias pachuqueñas.”

