Sin cambios en relaciones EU-Cuba tras muerte de Castro: expertos

Washington

La muerte de Fidel Castro no tendrá mayor impacto en el proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y para el presidente electo Donald Trump no será fácil dar marcha atrás sin generar malestar, consideraron expertos.

El deceso del nonagenario líder reavivó ayer las expectativas sobre la política que seguirá Trump, quien durante la campaña electoral planteó revertir el acercamiento, promovido por el presidente Barack Obama y el gobernante cubano Raúl Castro.

“Lo que es claro es que Fidel dejó el escenario no solo hoy, sino hace 10 años, y si bien era una especie de conciencia ideológica de la Revolución y respetado como el padre de la Revolución, no creo que tuviera mucho que ver con esta apertura”, dijo Eric Olson, director adjunto del programa para Latinoamérica del Centro Woodrow Wilson.

La irrelevancia de Fidel Castro en ese proceso quedó asentada durante la visita de Obama a la isla en marzo para conmemorar el primer año del restablecimiento de relaciones, sin que se reuniera con el líder que sobrevivió a 10 administraciones estadunidenses.

Durante la campaña, Trump aludió la posibilidad de revertir el restablecimiento de relaciones con Cuba hasta que el régimen cubano acepte sus demandas, sin que se sepa cómo lo hará.

Exiliados califican a Fidel como “símbolo de represión”

Por otra parte, diversos grupos del exilio cubano señalaron que el fallecimiento del líder de la Revolución cubana Fidel Castro significa la muerte de “un símbolo de la represión”.

“El exilio celebra hoy, no la muerte de un hombre, sino el fin de un símbolo de represión que ha dividido a la familia cubana, que ha encarcelado a miles y ocasionado un éxodo masivo que ha dejado muchos muertos”, comentó Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia.

“La alegría del pueblo cubano no es por la muerte del hombre, eso sería morboso, sino porque se ha terminado un símbolo que ha colgado como una espada de Damocles sobre las cabezas del pueblo cubano”, indicó el activista, con más de cuatro décadas en el exilio.

“Sin la figura de Fidel, probablemente el régimen de Raúl Castro se sienta inseguro, y probablemente aumente la represión contra los opositores dentro de Cuba”, apuntó Sánchez.

“Estamos celebrando la muerte de un dictador que ha causado tanto derramamiento de lágrimas y tanto dolor a Cuba y que finalmente desaparece de la vida de los cubanos”, expuso Ninoska Pérez, periodista de Radio Mambí y directora del Consejo por la Libertad de Cuba (CLC).

Nueve días de luto

En La Habana, el Consejo de Estado de Cuba decretó desde ayer nueve días de luto por la muerte del expresidente y líder de la Revolución cubana.

Dato Durante la vigencia del duelo nacional cesarán las actividades y espectáculos públicos y ondeará la enseña nacional a media asta en los edificios públicos y establecimientos militares

