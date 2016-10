Pachuca

Aun no se define el candidato a participar por parte del PRD para la elección extraordinaria en Omitlán, sin embargo la participación tendrá que ser del mismo género, es decir, una mujer, indicó el líder del sol azteca en Hidalgo, Ramón Flores Reyes.

El político perredista expuso que el partido se encuentra en proceso de preparación para atender la elección extraordinaria en ese municipio, la cual se efectuará en febrero, tras la invalidación del triunfo del Partido Verde Ecologista de México en la elección del 5 de junio.

Aunque el líder estatal del sol azteca expuso que aún no se define si contendrán con la misma candidata de aquella elección, Jaqueline Monroy Téllez, o con otra representación, lo que sí es seguro es que será mujer.

“La ley nos establece que tenemos que repetir cuando menos el género, a lo mejor la misma persona pudiera, no sé, todavía no lo definimos, vamos a esperar.”

Añadió que en el caso de la contendiente en esa elección se analizará qué posibilidades tiene y en qué circunstancia está.

Respecto al millón 590 mil pesos que tendrían que devolver el partido al Instituto Nacional Electoral (INE) por el concepto de no erogarse en la pasada elección en Hidalgo, Flores Reyes refirió que se impugnó esa cifra ante las instancias correspondientes, sin embargo aún no se sabe cómo va el proceso.

“Lo tiene la representación nacional (del PRD), no nos han notificado todavía del avance que tenemos sobre esto”, mencionó el perredista.

Sobre ese caso, con anterioridad el PRD declaró que el INE fue omiso en verificar de forma física los expedientes de la comprobación de los gastos de la pasada jornada electoral.

De ese modo, el partido reveló que el monto por más de millón y medio de pesos que debe regresar el PRD en Hidalgo es erróneo.

En ese sentido se aclaró que en el balance empleado por el área de finanzas del partido y que se concilió con la delegación del INE es que solamente se encuentran pendientes de comprobar 327 mil 538 pesos.

Comentarios