Sin demandas por despidos en antiguas UDRs

Tulancingo

Al concretarse el despido de unos 300 empleados de unidades de desarrollo regional (UDRs), actualmente en el proceso de reconfiguración no se ha registrado demanda alguna.

Lamán Carranza Ramírez, encargado de la unidad de planeación y prospectiva a cargo de la revisión del proceso de reconfiguración de las UDRs, dijo que en todos los casos los ahora excolaboradores del gobierno estatal han presentado renuncias, tras lo cual se les realiza finiquitos de acuerdo con lo establecido por ley.

Por lo que aseguró que dicho proceso de reconfiguración, que forma parte del proceso de extinción de la Secretaría estatal de Planeación, Desarrollo Urbano, Regional y Metropolitano, sigue con normalidad.

En reciente visita a la región, consideró que no hay riesgo alguno de demanda laboral por despidos de la estructura total, insistiendo que en todo momento se ha dado cumplimiento a lo establecido por ley.

El funcionario indicó que al realizar la revisión de las UDRs, se estableció como objetivo evitar la duplicidad de funciones, además de hacer más eficiente la prestación del servicio al público así como las labores propias de lo que serán las unidades de enlace ciudadano.

Por ello, descartó la posibilidad de recontratación de algunos excolaboradores, mientras que con el personal restante se realiza actualmente revisión de sus funciones, por lo que eventualmente éstas podrían cambiar.

Carranza Ramírez agregó que será en diciembre cuando el gobernador Omar Fayad Meneses ofrezca detalles sobre las nuevas atribuciones y labores de las eventuales unidades de enlace ciudadano.

En ese sentido, anticipó que existirán áreas donde se retomarán las labores de análisis y planeación sobre obras y acciones, y por otra parte se prevé la operación de las ventanillas para descentralización de trámites ciudadanos, que Fayad Meneses anunció durante su toma de posesión.

Pero en todo ello, insistió el funcionario estatal, no está contemplada la recontratación de personal dado de baja hace casi dos meses, señalando que se tendrán que optimizar las labores y atención con los elementos que ya están actualmente.

