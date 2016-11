Sin dinero ni luz para operar rastro TIF en Pachuca

Pachuca

La presidencia municipal de Pachuca no tiene dinero para echar andar el rastro tipo inspección federal (TIF) cuyas instalaciones ya están concluidas, sin embargo carecen de energía eléctrica.

Así lo declararon entrevistados por separado el regidor Noé Alvarado Zúñiga y el secretario de Obras Públicas del municipio Eduardo Sánchez Rubio.

Inicialmente, el rastro sacrificaba al año 10 mil 761 reses y 37 mil 789 cerdos, lo cual generaba ingreso de 3 millones 663 mil pesos, con gastos de operación de 3 millones 961 mil pesos, lo que obligaba a la alcaldía a subsidiar el déficit de 360 mil pesos.

Una vez que opere el rastro TIF, la presidencia municipal espera un ingreso anual por sacrificio de 21 millones 996 mil pesos.

A ese total, descuentan 17 millones 195 mil pesos por costos de operación, sueldos y pago de servicios, así como materiales, por lo que la utilidad será de 4 millones de pesos.

En entrevista, Noé Alvarado Zúñiga, regidor y presidente de la comisión de asuntos metropolitanos de la alcaldía, expuso que no hay presupuesto para cubrir salarios y gastos de operación para que el rastro inicie operaciones.

El regidor dijo que la alcaldía busca asignar gastos de operación del rastro en el presupuesto 2017 del municipio.

En caso de que la presidencia municipal no consiga dicho recurso, el regidor agregó que hay la posibilidad de que el rastro sea concesionado a alguna empresa con tal de que inicie operaciones.

Termina alcaldía rastro… pero ¡sin luz!

En tanto, Eduardo Sánchez Rubio, secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad de Pachuca, informó que la construcción del rastro TIF está concluida, pero aún no tiene energía eléctrica.

“Se hizo el pago a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y estamos en espera de que haya esa conexión”, declaró al ser entrevistado en la entrega de cobijas por la temporada invernal.

La obra está concluida, “pero no hay energía eléctrica, es lo que puede llegar a complicar”, por lo que el inicio de las operaciones del rastro depende de ello y de trabajos administrativos, resaltó.

El rastro TIF cuanta con áreas de oficina; refrigeración para 230 juegos de vísceras porcinas y 110 juegos de vísceras bovinas; corrales para contener 144 bovinos y 230 porcinos por turno.

Además de equipamiento para sacrificio como línea de 13 bovinos por hora y línea de 25 porcinos por hora; así como una planta de tratamiento de aguas residuales.

¿Qué es un rastro TIF?

Los rastros tipo

inspección federal son instalaciones de sacrificio, proceso e industrialización sanitaria de la carne de ganado bovino o porcino, certificados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)

por la Unión de Tablajeros de Pachuca AC, a través de quienes se elaboró el proyecto. El 9 de septiembre de 2015 se celebró un convenio de concertación entre el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) y la alcaldía de Pachuca

contratada está por 49 millones de pesos

