Pachuca

No hay previsión económica para apoyo de problemas o cierres por malas administraciones en los municipios, indicó el mandatario estatal ante las recientes situaciones de falta de recursos para aguinaldos.

Omar Fayad Meneses refirió que la administración estatal primero pretende salir bien de su cierre de año cumpliendo con todos sus compromisos, asegurarles a todos los trabajadores del gobierno el pago de aguinaldos y prestaciones.

Los alcaldes siempre solicitan el apoyo del gobierno del estado, les he dicho que volteen a ver el ejemplo del gobernador y hagan un esfuerzo todos por ver cómo pueden tener mejor administración de los recursos humanos, materiales y financieros, para que planeen su cierre

, mencionó.

Comentó que en pláticas con alcaldes los invitó a hacer un esfuerzo, “lo que no pueden creer es que va a haber algo o alguien que cada cierre de año resuelva el problema y eso implique tranquilidad, y que no haya preocupación todo el año por ver cómo van a cerrarlo”.

Fayad Meneses informó que no tienen recursos extraordinarios para apoyar a los municipios, sin embargo después de cubrir su cierre de año y si tuviera la posibilidad de apoyar a alguno lo haría, “pero lo primero que haría es analizar quién hizo el esfuerzo”.

Hasta la fecha, manifestó, se acercaron al gobierno estatal para pedir apoyo en diferentes situaciones 10 alcaldes, principalmente con problemas en la administración como falta de patrullas, deudas con CFE, problemas de demandas laborales, entre otros.

“Les dije: se trata que con imaginación e inteligencia comiencen a ver cómo resuelven problemas administrativos”, expresó el mandatario estatal.

Exhortó a presidentas y presidentes municipales a no cargar con culpas de administraciones pasadas,

tienen que hacer un corte de caja y entregar a las autoridades competentes, a la Auditoría Superior, las contralorías, los jurídicos o quien corresponda según la ley, los expedientes para que revisen los asuntos y no haya impunidad

Comentarios