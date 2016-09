Lo ideal, dijo, es una reforma para que los presos no le cuesten a la ciudadanía

El gobierno estatal no contempla la construcción de un nuevo penal en Hidalgo debido a que no existen recursos y, en caso de ser necesario, lo ideal sería hacer un planteamiento de una reforma para que los presos no le cuesten a la ciudadanía, indicó el gobernador Omar Fayad Meneses.

Después de acudir a la reinauguración del juzgado especializado en justicia para adolescentes, el mandatario estatal comentó que la construcción de un nuevo penal en Hidalgo, para evitar la sobrepoblación en los existentes, será un tema que analizará con la federación detenidamente y estudiará los resultados del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Destacó que el sistema de justicia, en uno de los primeros lugares donde se aplicó, logró despresurizar el exceso de población, ya que en el consejo tutelar para menores infractores de Pachuca había cerca de 200 personas y ahora hay 28 internos.

Es explicable, porque creo que con el sistema anterior acababa gente en la cárcel por cosas que debían tener otro tipo de tratamiento, por su condición de pobreza y marginación

, refirió.

Respecto a la sobrepoblación que prevalece en los centros de readaptación social (Cereso), Fayad Meneses reiteró que analizará el asunto para ver si es viable la construcción de un penal, “tengo que ser muy responsable y si no hay presupuesto de dónde se va a construir.

Si de verdad es necesario y no tenemos los recursos, la verdad es que no sé, si hacer el planteamiento de una alternativa de una reforma para poder enfrentar el problema

, indicó.

El gobernador compartió su duda respecto a que si los presos deban seguirle costando a las y los ciudadanos, “siempre he tenido una disyuntiva en esa opinión, cuando trato esos temas lo he reflexionado, los que comenten delitos ¿los debe mantener la gente, el ciudadano? Pero hoy así es, entonces eso representa un asunto muy delicado”.

Sobrepoblación en Ceresos

Recientemente, la Secretaría de Gobernación

realizó un análisis de los centros penitenciarios en el país, donde colocó a Hidalgo entre los seis con mayores problemas de ese tipo

En los 17 centros,

tanto de readaptación social para adultos como de cárceles distritales, existe una capacidad para 2 mil 27 internos, pero hasta mediados de 2015 había recluidos 4 mil 425, lo que significa una sobrepoblación de hasta 108 por ciento

