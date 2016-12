Tulancingo

Las anteriores autoridades municipales no tienen responsabilidad legal en caso de no haber dejado un fondo para el pago de aguinaldos, debido a que se trata de una medida financiera opcional, expuso el gobernador Omar Fayad Meneses.

Los municipios cuentan con la posibilidad de retención de parte de sus ministraciones mensuales por parte del Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal (Indemun) para generar el fondo económico que se utilice al final del año para el pago de la prestación laboral.

En ese sentido, el Ejecutivo estatal indicó que si a los municipios les dejaron dicho fondo no habrá problema, pero en caso contrario recomendó a las actuales autoridades locales iniciar gestión para créditos que permitan contar con los recursos para el pago de aguinaldos.

Dejó entrever la posibilidad de apoyo por parte del gobierno del estado a través de un esquema financiero que en su momento dará a conocerse a los municipios que lo requieran.

Dijo que conoce de municipios que sí se adhirieron al convenio con el Indemun, y manifestó que conoce el listado “y en esos casos no tendrán mayores problemas, contarán con sus recursos puntualmente para el pago de aguinaldos”.

En los casos restantes, insistió que busquen medidas financieras alternativas, como las mencionadas.

Mencionó que en todos los casos los aguinaldos tendrán que ser pagados de forma proporcional al tiempo que llevan colaborando para los gobiernos municipales, así como con el gobierno estatal.

Lo anterior a partir de que en las actuales estructuras gubernamentales tienen colaboradores de reciente ingreso, pero también trabajadores provenientes de las anteriores administraciones.

“Pero eso sí, en todos los casos se tiene que garantizar que todos los trabajadores y colaboradores reciban el pago de su aguinaldo, pues les corresponde de acuerdo al trabajo realizado”, remató.

