Solicita Asael licencia al PAN; busca reelección

Asael Hernández Cerón, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Hidalgo, solicitó licencia al cargo para competir en el proceso interno de renovación y su lugar será ocupado momentáneamente por la secretaria general y regidora de Pachuca Claudia Luna Islas.

La licencia, agregó, es con la finalidad de fomentar una contienda interna sana, transparente y en igualdad de condiciones.

Para que cada participante tenga las mismas oportunidades y se privilegie la cortesía y las propuestas

Hernández Cerón pidió a los demás aspirantes a la dirigencia panista competir con respeto para no lastimar al partido y agregó que participará con propuestas.

Cuestionado sobre las declaraciones de Prisco Manuel, también aspirante a la dirigencia, quien aseguró que el comité estatal condicionó espacios en ayuntamientos a cambio de candidaturas, Hernández Cerón consideró que no tiene fundamento y cuestionó por qué no lo denunció.

Hago votos porque pueda cambiar su discurso, nos afecta el estar golpeteando. Todo mundo tiene algunos detalles detrás y no vale la pena que nos estemos dando con todo, los panistas entendemos que el partido debe cerrar filas.

Además de renovar con su voto el 18 de diciembre la dirigencia en Hidalgo, militantes albiazules también elegirán la secretaría general y siete espacios del comité directivo estatal.

Acompañado de Jovani León Cruz, alcalde de Tlaxcoapan; Rafael Sánchez, coordinador de campaña; María Antonieta Islas, regidora de Mineral de la Reforma, y Mauricio Anguiano Estrada, presidente de la comisión organizadora estatal, Hernández Cerón informó que registrará su candidatura mañana a las 17 horas, último día que establece la convocatoria.

Que alcalde se ponga

a trabajar: Cerón

Pidió a Pedro Porras, presidente municipal de Tezontepec de Aldama, ponerse a trabajar y agregó estar tranquilo ante las acusaciones del alcalde sobre retenciones del ISR sin reportar a la Secretaría de Hacienda y deuda con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante su administración, pues dijo que dejó finanzas sanas.

“Es lamentable que diga que hay deudas cuando ellos las iniciaron, recibí un municipio con 70 millones de pesos de créditos, contraídos cuando él fue alcalde, y lo dejé con 23 millones”, dijo respecto a Porras, quien también fue presidente municipal de Tezontepec de Aldama.

“Si me requieren asistiré y aclararé cada una de las observaciones que se me puedan dar en su momento. Todas las administraciones tienen observaciones, algunas situaciones son meramente administrativas, otras por omisiones. En mi caso, estoy tranquilo.”

Llamado

Hernández Cerón

pidió a los demás aspirantes a la dirigencia panista competir con respeto para no lastimar al partido y agregó que participará con propuestas

