Solicita diputada a Hernández Cerón conducirse con civilidad

Pachuca

Gloria Romero, diputada local, solicitó a Asael Hernández Cerón, dirigente con licencia del Partido Acción Nacional (PAN), conducirse con civilidad y posibilite que la militancia decida en libertad y sin dádivas, además de respetar el tope de gastos de campaña.

Hernández Cerón debe entender que “hay muchos que no estamos de acuerdo con la forma en la que ha conducido al partido durante los últimos años”.

La legisladora asistió al registro de la planilla que encabeza Alfredo Ortega Appendini, como parte del proceso de renovación albiazul. En tanto, Hernández Cerón registrará hoy su candidatura.

Gloria Romero también pidió piso parejo a la dirigencia estatal para los aspirantes que participarán en el proceso de renovación del presidente del PAN en Hidalgo.

“Esperamos que haya piso parejo, obviamente pedimos a la actual dirigencia que garantice las condiciones para que las planillas tengan la posibilidad de acercarse a la militancia en igualdad de condiciones.”

Luego que el dirigente con licencia no cumplió acuerdos como no ser a la vez presidente municipal de Tezontepec de Aldama y líder panista, la diputada no confía en el proyecto que encabeza Hernández Cerón.

“El PAN ha perdido el rumbo porque algunos dirigentes no privilegian los códigos de ética”, agregó.

Pese a que Hernández Cerón mantiene relación con los comités municipales, Gloria Romero consideró que Ortega Appendini no va en desventaja, ya que buscará a los panistas con trayectoria.

