Solicita Liga MX a Chargoy venta de Jaguares de Chiapas

Después de los constantes adeudos con jugadores y cuerpo técnico de Jaguares de Chiapas en los últimos torneos, la Liga MX ya le hizo la solicitud formal a Carlos López Chargoy para que venda al finalizar el torneo Clausura 2017 el club felino.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, reveló en conferencia de prensa que el equipo deberá cambiar de dueño en ese plazo establecido y para ese momento no deberá presentar ningún tipo de adeudo.

“Básicamente ya se le solicitó al señor Hugo López Chargoy que debe deshacerse del club Jaguares para la siguiente temporada”, expresó Bonilla en una conferencia realizada en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca.

Aclaró que las arcas de la liga tienen una garantía de 5 millones de dólares que serviría para liquidar cualquier adeudo pendiente al final de la temporada en caso de que el propietario se declarase insolvente.

“La única garantía que tenemos es la fianza, que en su momento aplicaríamos como ya lo hemos hecho en el pasado y más allá de eso está su palabra y más allá de eso está la solicitud hecha al señor López Chargoy de que debe de vender su equipo”, apuntó.

Por ahora, el directivo no quiso especificar cuál es el escenario que tiene contemplado la liga en caso de que no se concrete la venta en el plazo establecido. De cualquier modo, la liga estableció que ningún dueño puede tener dos clubes después del verano del 2018 y así terminar con la multipropiedad, para lo cual el primer plazo había sido el verano del 2017, aunque luego lo extendieron uno más.

“No hablamos

de especulaciones, de situaciones que no se han dado, hasta que se presente la situación se las haremos saber”, expresó Bonilla.

Pendientes

Por ahora,

su directiva tiene adeudos solo con dos jugadores

