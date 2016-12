Solicitan ocho colonias de Pachuca colocar rejas

Pachuca

La Secretaría de Obras Públicas de la capital del estado recibió solicitudes de vecinos de ocho colonias para colocar rejas en las calles, tales como Plutarco, Villas de Pachuca, Vista Hermosa y Constitución.

Así lo dio a conocer el titular de la dependencia Eduardo Sánchez Rubio, quien detalló que el requisito principal para instalar esa infraestructura en la vía pública es que todos los habitantes en cada una de las colonias estén de acuerdo.

La secretaría también solicita que las rejas no impidan el tránsito de los habitantes. Además de que los interesados deberán presentar el proyecto para constatar que las rejas cumplirán con el objetivo de controlar entradas y salidas y no cerrar accesos.

Sánchez Rubio expuso que en caso de que las colonias no tengan permisos, las rejas serán retiradas, sin embargo, “más allá de llegar a eso, lo que buscamos es dialogar con todos los vecinos”.

Obras Públicas municipal tiene registrados casos de éxito en la colocación de rejas, cuyo trámite no tiene ningún costo para los interesados.

Cuando las colonias o fraccionamientos nacen cerrados desde su creación, no hay problema en colocar rejas, porque así fue autorizado para una privada, manifestó. Por motivos de seguridad, muchos de los ciudadanos buscan acotar, más allá de cerrar calle.

Apuntó que en el caso del fraccionamiento Constitución no se trata de un cierre de calle, sino un control de acceso.

Ante la problemática social en este fraccionamiento, resaltó el funcionario, la dependencia municipal busca dialogar con los vecinos que se oponen a ese control de acceso, con tal de no afectarlos.

