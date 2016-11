Solicitará Sehi no mover jales de Pachuca

Debido a su contenido, elementos dañinos a la salud y al ambiente

Pachuca

La Sociedad Ecologista Hidalguense (Sehi) solicitará a las autoridades que los jales de Pachuca no se muevan y sean trabajados en su sitio, con el fin de evitar contaminación y afectaciones a la salud.

Derivado del foro Ambiente, territorio y sociedad: una mirada desde la educación ambiental, convocado por la Sehi, distintas organizaciones establecieron acuerdos para beneficio de la salud de las y los hidalguenses, así como del medio ambiente.

Marco Moreno Gaytán, presidente de la Sehi, indicó que en el encuentro establecieron propuestas generales para realizar solicitudes a las autoridades, entre ellas, que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) certifique la salud de al menos 51 por ciento de los municipios en los que se registra actividad minera, donde son frecuentes las enfermedades crónicas respiratorias.

“En el caso de Pachuca, pedimos que los jales no se muevan, se trabajen ahí, pero no para sacarles el oro, sino para aislarlos y dejarlos en ese lugar”, refirió.

Explicó que son desechos que tienen más de 500 años y la empresa habla de 10 mil toneladas de oro, “nosotros estamos hablando de 4 mil toneladas de mercurio, además de arsénico y cianuro.

“Y mientras nadie garantice qué sucederá con el mercurio que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares asegura que se encuentra en estos lugares, entonces ellos no podrán mover nada”, puntualizó.

Comentó que solicitaron al ayuntamiento de Pachuca que, en coordinación con el de Mineral de la Reforma y Epazoyucan, revise el asunto de los jales.

Moreno Gaytán detalló que otra cuestión que pedirán a las autoridades tiene que ver con una reforma que permite que las empresas mineras tengan una concesión de 50 años con renovación automática.

“Ingresaremos al Congreso de la Unión la petición de reforma de la Ley de Minería, en cuanto a reducción del tiempo de la concesión y aumento de las condiciones de la pérdida de la misma”, mencionó.

