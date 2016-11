Solo tres observadores electorales para comicios extraordinarios

Pachuca

Solo tres personas fueron registradas como observadores electorales para el proceso extraordinario de Omitlán, además no hubo respuesta de organizaciones para promover el voto, informó el Instituto Estatal Electoral (IEE).

Según el consejero electoral Uriel Lugo Huerta, el 19 de noviembre venció el plazo para aquellos ciudadanos y organizaciones que pretendían fungir como observadores electorales.

El Instituto Nacional Electoral dio a conocer la entrega de acreditación a Sandra Luz Prado, Juana López Ramírez y Ana María Ríos.

“Todas ellas solicitaron su acreditación de manera individual, no a través de alguna organización como ha ocurrido en anteriores ocasiones. Se dará conocimiento al órgano desconcentrado de Omitlán a través de la dirección ejecutiva con el propósito de otorgar facilidades para el desempeño como observadoras”, refirió.

Por otra parte, el coordinador de la comisión de capacitación electoral y educación cívica dio a conocer en sesión pública del IEE que, tras la difusión de la convocatoria dirigida a organizaciones ciudadanas a efecto de incentivar acciones de promoción del voto durante el proceso electoral, y realizada en el portal de Internet del organismo electoral, redes sociales y en la sede del consejo municipal electoral, no hubo solicitudes.

