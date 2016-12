Stars Wars podría superar los 400 mdd para fin de año

Los Ángeles

La película Rogue One: Una historia de Star Wars se perfila para que el fin de semana de Año Nuevo supere los 400 millones de dólares en Estados Unidos, estimaron fuentes de la industria fílmica.

De lograrlo, será la tercera producción estrenada en 2016 en rebasar la marca de los 400 millones de dólares que han logrado solo las películas: Finding Dory, con 486 millones 300 mil dólares, y Capitán América: Civil War, con 408 millones 100 mil dólares.

Ayer, se esperaba que la más reciente producción de la exitosa saga fílmica alcanzara los 350 millones de dólares en el mercado doméstico, luego que el martes llegó a los 340 millones de dólares.

La cinta, estelarizada por el mexicano Diego Luna y Felicity Jones, será proyectada en 4 mil 157 salas de cine.

El primero de tres episodios derivados de la saga (spin off) lleva desde su estreno 318,1 millones de dólares, según la firma especializada Exhibitor Relations.

Pero la celebración del éxito se vio opacada con la muerte de Carrie Fisher, que encarnó a la aguerrida princesa Leia en la trilogía original y en los primeros capítulos de la más reciente.

Carrie Fisher falleció a los 60 años tras no recuperarse de un infarto que sufrió en un vuelo trasatlántico el viernes pasado.

