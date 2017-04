Sube tasa de desocupación en Hidalgo durante marzo

En comparación con febrero

Pachuca

La tasa de desocupación en Hidalgo incrementó en marzo con respecto al mes previo al ubicarse en 3.8 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al presentar indicadores preliminares de la Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE).

De acuerdo con el organismo, en febrero la tasa de desocupación fue de 3.4 por ciento, en tanto que para el tercer mes del año subió cuatro puntos porcentuales.

No obstante, la tasa de desocupación en la entidad se mantuvo por debajo de la media nacional.

Dicha tasa se refiere al porcentaje de la PEA que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo y realizó alguna actividad para obtener empleo, explicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En tanto, en el ámbito nacional la tasa de desocupación (TD) en México observó un ligero aumento en marzo a 3.53 por ciento de la población económicamente activa (PEA), desde 3.47 por ciento de febrero, al considerar cifras desestacionalizadas.

En el caso de los hombres, la tasa de desocupación registrada en marzo es la más baja desde febrero de 2008, cuando fue también de 3.30 por ciento de la PEA.

En resultados, en el mes de referencia la tasa de subocupación disminuyó a 7.20 por ciento de la población ocupada, 0.09 puntos porcentuales menos que en el mes previo.

La subocupación se refiere al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda.

En tanto, la tasa de ocupación en el sector informal presentó un pequeño retroceso de 0.03 puntos porcentuales en marzo, a 27.24 por ciento de la población ocupada.

Esa tasa considera la proporción de la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa.

También la tasa de informalidad laboral (TIL) se redujo a 56.93 por ciento de la población ocupada durante el tercer mes del año frente a 57.27 por ciento registrado en febrero.

La TIL es la proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.

