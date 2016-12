Sugiere Condusef 12 propósitos financieros para 2017

Pachuca.- A días de la llegada del Año Nuevo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sugirió a la población contemplar metas financieras a los propósitos para 2017.

Mediante un comunicado difundió hoy, la dependencia aseguró que si se tiene un buen balance en la vida económica es mucho más fácil lograr las metas.

Por ello, propusó incorporar propósitos como hacer un presupuesto mensual, ahorrar, pagar deudas, definir la capacidad de endeudamiento, no dar “tarjetazo”, usar el crédito de manera responsable, evitar compras por impulso, comparar precios y comprar un seguro, entre otros.

La Condusef señaló que como primer propósito financiero se puede hacer un presupuesto mensual, para lo que se requiere una lista de ingresos y egresos, lo que permitirá identificar los gastos innecesarios y así saber la capacidad de ahorro para lograr los objetivos personales.

El segundo es ahorrar y para ello, se debe determinar una cantidad fija y no sólo lo que sobre en la semana; el tercero es pagar deudas y empezar por aquellas que son más grandes o que cobran un mayor interés, a fin de que no siga creciendo, precisó en un comunicado.

El cuarto propósito es definir la capacidad de endeudamiento, a fin de no hacer gastos que en un futuro generen problemas y que no puedan pagar; el siguiente es no dar “tarjetazo”, pues la tarjeta de crédito es una buena herramienta siempre y cuando se utilice correctamente.

El siguiente objetivo es “Procurar ser totalero”, es decir, intentar pagar el monto total del saldo de la tarjeta de crédito antes de la fecha límite, lo que evitará pagar intereses, recargos y gastos de cobranza, o en su defecto, sugiere optar por pagar más del mínimo requerido.

También recomienda incorporar el uso del crédito de manera responsable y recordar que no se trata de dinero extra, sino de una cantidad que el banco presta y que se debe de pagar, de lo contrario se acumulan intereses y habrá un mal historial crediticio.

Evitar la compras por impulso y una buena forma de lograrlo es diferenciar lo que realmente es necesario de lo que es un deseo; el siguiente es comparar precios y calidad, lo que puede generar ahorros importantes.

Otra meta financiera para 2017 sería hacer aportaciones a la cuenta de retiro de la Afore (Administradora de Fondos para el Retiro), a fin de contar con más dinero cuando se deje de trabajar.

Podría considerar la contratación de un seguro de gastos médicos, pues “no hay mejor regalo para ti y tus seres queridos que tenerlos asegurados, recuerda que un seguro los protege en caso de cualquier enfermedad o accidente”.

Por último, la Condusef recomendó invertir dinero, lo que generará un capital extra, para ello se aconseja buscar la opción que más convenga, y una buena alternativa son los Certificados de la Tesorería de la Federación, conocidos como Cetes.

