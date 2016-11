Suman más de 2 mil propuestas ciudadanas rumbo al PED

Ayer realizaron foros regionales en Tulancingo y Pachuca

La participación ciudadana en la plataforma digital superó las 2 mil propuestas, mismas que servirán para diseñar el Plan Estatal de Desarrollo (PED), mientras que los foros regionales suman alrededor de mil planteamientos, informó el secretario de Planeación Lamán Carranza Ramírez.

Durante el cuarto foro de consulta región Pachuca para la formulación del PED 2016-2022, realizado en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, el funcionario dio a conocer que la respuesta de la población a las consultas “ha sido contundente.

“Es un número muy sólido, aparte las van a subir (propuestas) a la plataforma, en próximos días veremos cómo la plataforma se expande. Me da gusto que la gente en un ambiente de tranquilidad puede debatir y criticar, quieren cambiar lo que está mal y mejorar lo que está bien, eso es importante.”

Una vez que concluyan los cinco foros regionales harán otros encuentros con organismos que han solicitado participación como el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Consultivo Ciudadano y la Sociedad de Geografía, Estadística e Historia, que quieren generar una reunión para plantear también sus propuestas.

Detalló que existe un grupo de expertos que a la par trabajan la estrategia del plan estatal con un diagnóstico claro de qué sucede en cada una de las regiones del estado.

Con perspectiva al 2030

El Plan Estatal de Desarrollo está considerado para su operatividad hasta 2030, puntualizó Lamán Carranza en el foro de Tulancingo.

El funcionario dijo que el desarrollo de la entidad no puede pensarse en función de un sexenio, “porque entonces se dejaría de hacer un trabajo de largo aliento que beneficie a la población en general y, en particular, a las nuevas generaciones”.

A partir de tener concluido el PED e implementarlo, se realizará seguimiento de obras, acciones y objetivos con una evaluación por indicadores, de tal manera que no solo se registre el avance de los cumplimientos, sino que realmente exista desarrollo para la población.

En ese encuentro Marco Escamilla Acosta, secretario de Salud, dijo que el tema de acceso a los servicios de salud, atención y prevención de enfermedades es prioritario para la región, dada la operación del hospital regional del Valle de Tulancingo.

