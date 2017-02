Superfluos, gastos para carros de consejeros del IEE: diputado

Pachuca

Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) exigirán un informe al Instituto Estatal Electoral (IEE) sobre la compra de vehículos por 6 millones de pesos, con tal de determinar si la adquisición está debidamente fundamentada.

De no haber sustento alguno para la compra de los autos, los legisladores panistas exigirán que sean vendidos, indicó el diputado albiazul Luis Baños, quien calificó ese tipo de gastos como superfluos.

En entrevista cuestionó que el instituto que encabeza Guillermina Vázquez Benítez gaste recurso público en autos durante un año en que no habrá elecciones locales y luego que el gobernador Omar Fayad Meneses convocó a reducir prestaciones de partidos políticos.

“Hoy más que nunca debemos de proteger el dinero de los contribuyentes, debemos de recordarle a la presidenta Guillermina que son recursos de los ciudadanos hidalguenses y que no podemos tomar a la ligera ese tipo de decisiones.”

Para el legislador es lamentable que en plena crisis económica, los consejeros electorales acepten ese tipo de situaciones.

En pleno ajuste presupuestal y programas de austeridad, el IEE renovó vehículos anteriores para consejeros y directores de área con costo estimado por unidad de 259 mil a 892 mil pesos.

La consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez dispone de una camioneta Ford Expedition 2017, cuyo precio alcanza los 892 mil 600 pesos.

“Muy lamentable, desapruebo completamente este tipo de gastos superfluos, más de 6 millones de pesos” Luis Baños

Diputado del PAN

