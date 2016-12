Supuesto mensaje de CJNG amenaza con quemar gasolineras

La fiscalía de Jalisco ya abrió una carpeta de investigación al respecto

Ciudad de México

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco informó que investiga el origen de un mensaje difundido a través de Whatsapp en el que supuestamente el cártel de Jalisco nueva generación (CJNG) advierte que quemará gasolineras que no hayan “normalizado la venta de combustible al precio justo”.

“El cártel de Jalisco nueva generación, en apoyo a la clase trabajadora, se compromete en hacer arder todas las gasolineras que al día 30 de diciembre del año en curso, a las 10 pm, no hayan normalizado la venta de combustible al precio justo”, se lee en el mensaje.

Asimismo, el grupo de la delincuencia organizada culpa a los empresarios gasolineros de no querer vender el energético con la finalidad de generar especulación luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un incremento de hasta un 20 por ciento en los precios de las gasolinas, que entrará en vigor a partir de mañana.

Además, el grupo asevera que “arderá el establecimiento con todo el personal que ahí labore ya que están especulando para obtener ganancias millonarias ante la mayoría de las personas que no ganan un salario mínimo, ya que nos hemos percatado que el desabasto del combustible es porque los concesionarios no quieren vender combustible hasta que este incremente su precio, toda nuestra gente ya está lista para iniciar esta encomienda”, concluye la amenaza.

Tras darse a conocer el mensaje, la FGE de Jalisco dio a conocer que abrió una investigación y que los responsables de dicha amenaza serán llevados ante la ley.

