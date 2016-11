Surge grupo de autodefensa en Ajuchitlán, Guerrero

Cerca de 200 habitantes de la localidad San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán, se levantaron en armas para crear su autodefensa ante el ingreso de hombres armados del grupo criminal los Tequileros y luego del secuestro de 10 vecinos de ese poblado, a quienes se llevaron el jueves por la noche en una combi que después apareció quemada.

Entre los plagiados iban dos menores de edad, uno de ellos fue hallado con vida junto a otros dos de los secuestrados.

Debido a la violencia en San Jerónimo el Grande, cerca de las 17 horas del lunes se reunieron unas 300 personas en una cancha techada detrás de la capilla. Unos 200 asistentes llegaron armados.

Ahí comenzaron a organizarse para establecer puestos de vigilancia en las dos entradas de la localidad y hacer guardias las 24 horas.

Los vecinos llevaban una manta que decía:

El pueblo de San Jerónimo el Grande está cansado de tanta violencia del grupo criminal llamado los Tequileros. Pedimos al gobierno que actúe porque el pueblo se va a levantar en armas y pedimos la liberación de nuestros compañeros. Ya basta.

En un video que circuló en redes sociales se observó a uno de los vecinos que viste camisa, pantalón de mezclilla y huaraches cruzados y porta un rifle deportivo calibre .22, quien informó que “el motivo de este movimiento es porque el gobierno no está respondiendo. No están haciendo nada. Vienen y pasan como si fuera desfile solo para demostrar trabajo pero no están haciendo nada, hasta sospechamos que están coludidos con ellos (los criminales)”.

