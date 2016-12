Pachuca

La delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dio a conocer la suspensión de 12 promotores del Programa de pensión para adultos mayores de 65 y Más tras revisión administrativa por la dependencia federal.

De acuerdo con el delegado Onésimo Serrano González, las actividades de dicho programa no sufrieron afectaciones en la entidad derivado de esa acción.

“Son 12 personas, obviamente no puedo decir sus nombres por la situación de que continúan las investigaciones, pero en el estado no hay señalamiento delicado, si faltaron a las normas de operación y enfrentan esta investigación”, refirió.

Al momento de revisar las huellas de beneficiarios detectaron probable suplantación, sin embargo no hay registro de cobro de recurso pues la entrega es a través de transferencia bancaria.

“Pero si hay elemento constitutivo de suplantación de persona y sería una falta administrativa a la regla de operación”, apuntó el delegado.