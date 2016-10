Suspenden clases en escuela de Ixmiquilpan por caso de hepatitis viral

Ixmiquilpan

Ayer la primaria Niños Héroes de la localidad San Nicolás, en Ixmiquilpan, suspendió labores luego de darse a conocer el deceso de un alumno a causa de hepatitis viral tipo A.

Al respecto, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) confirmó el deceso del menor, pese a que en un principio el plantel educativo quiso ocultar información a medios de comunicación.

La dependencia estatal informó que el menor falleció el miércoles tras presentar un diagnóstico de hepatitis.

Fue el 21 de octubre cuando la madre del niño de seis años se presentó en el hospital regional 30 del IMSS en Ixmiquilpan, donde después de ser diagnosticado con esa enfermedad fue dado de alta de manera voluntaria.

Sin embargo, ante la insistente sintomatología fue ingresado al sanatorio privado San Antonio, ubicado en esa región, donde ingresó con el mismo diagnóstico, sin ser corroborado con pruebas de laboratorio.

Tras permanecer en observación por varios días en el hospital privado, fue hasta el 25 de octubre cuando se trasladó al área de urgencias pediátricas del hospital general de Pachuca con complicaciones por hepatitis viral, insuficiencia hepática no especificada y anemia secundaria a sangrado de tubo digestivo alto, por lo que a las 9 horas fue ingresado a terapia intensiva.

Cerca de las 16 horas del 26 de octubre, cuando tras sufrir un choque séptico, coagulación intravascular diseminada, hepatitis vírica no especificada y falla renal aguda agravada por obesidad, se presentó la defunción del menor.

De manera inmediata, se notificó a la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Copriseh) e IMSS Prospera de la región, para implementar acciones sanitarias necesarias al interior de la primaria Niños Héroes, donde asistía el menor. En ese sentido, se acordó el aseo general del plantel educativo, con acciones de lavado y desinfección de aulas e instalaciones.

Durante las reuniones informativas en las que participaron el delegado de la Copriseh en la región, la encargada del área de epidemiología del hospital IMSS 30, docentes, madres y padres de estudiantes, además de delegados de las manzanas de la localidad donde se suscitó el hecho acordaron acciones conjuntas entre las que se encuentra el monitoreo de cloro residual para verificar el cumplimiento de la normatividad sanitaria correspondiente.

Del mismo modo, personal de la SSH ya trabaja en la detección de probables casos con sintomatología sugestiva para que sean referidos para su valoración al departamento de epidemiología de la jurisdicción sanitaria correspondiente y la toma de muestras necesarias.

Fueron los directivos de la institución educativa quienes determinaron el cierre temporal de la misma, sin precisar cuándo se reanudarán las clases.

Mientras reporteros realizaban su labor informativa cubriendo el hecho, una madre de familia impidió que éstos ingresaran al plantel. Además los amenazó diciendo que si no se retiraban del lugar “les iba a juntar a toda la gente”. Esa persona, misma que no se identificó pero aseguraron que no tiene cargo dentro de la escuela, aseguró que todo era por indicación de la directora del lugar, quien en ningún momento hizo acto de presencia, evitando los cuestionamientos de los medios informativos que estaban en el lugar.

Comentarios