Debe Sylma reparar daños en fraccionamiento: PRD

Marco Ramos Moguel, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), demandó que si la constructora Sylma tiene responsabilidad debe reparar los daños y hacer las obras correspondientes en el fraccionamiento Privada Esmeralda, ubicado en Zempoala.

Este diario publicó que la constructora allegada al subsecretario de Obras Públicas del gobierno de Hidalgo Marco Rico Moreno incumplió servicios básicos como un dren de agua de lluvia funcional, alumbrado público y sistema de videovigilancia eficiente.

Aunado a vicios ocultos en las viviendas del fraccionamiento Esmeralda como grietas en las paredes.

Cuestionado al respecto, el legislador del sol azteca consideró que es necesario deslindar responsabilidades. Si la constructora es responsable “debe reparar los daños y que haga las obras correspondientes para tener un fraccionamiento como lo marca la ley.

“Las dependencias del gobierno encargadas de entregar los permisos de uso de suelo deben estar a favor de las familias y no de los constructores, lo cual podría ocasionar problemas como en Zempoala”, opinó.

También en Huejutla y Tulancingo “hay muchos fraccionamientos que no reúnen los requisitos y se dan los permisos de uso de suelo sin visitar los lugares donde se construirán, sin constatar si cuentan con los servicios básicos suficientes”.

Cuestionado al respecto, el diputado y presidente de la comisión de obras públicas Daniel Andrade Zurutuza dijo no tener conocimiento del fraccionamiento Privada Esmeralda, sin embargo respaldó al subsecretario de Obras Públicas.

“No me atrevería a emitir un juicio hasta no tener con exactitud qué sucede en Zempoala. Me daré a la tarea de investigar”, puntualizó el legislador emanado del Partido Encuentro Social (PES).

Sin embargo, “tengo muchos años que conozco al subsecretario, de manera particular puedo decir que no lo veo con ese afán, con esa ventaja de tener el cargo y poder ejecutar cosas de manera arbitraria”.

Marco Rico Moreno trabaja como subsecretario de Obras Públicas desde la administración anterior. “Por algo le vuelven a dar la nueva oportunidad”, expuso el legislador.

Consideró que la construcción de fraccionamientos debe ir de la mano de los servicios públicos, con tal de evitar problemas a los gobiernos. Para el legislador, prevalece una mala planeación.

Comentarios