Como cada año, he aquí una entrega más del videojuego FIFA Soccer, el cual, sin sonar a anuncio publicitario, traslada la emoción del estadio a la comodidad de la casa. Fiel a la costumbre, la edición de este año posee una banda sonora digna de esta fiesta gigantesca llamada futbol, pero también funciona perfectamente como acompañamiento para viajes, sesión de ejercicio y tertulias. Sin embargo, hoy es tiempo de nombrar algunos temas de antaño que han engalanado a este título pero también se han insertado en nuestro acervo musical.

“Song 2” de Blur. El tema “fifero” por excelencia. Desde su aparición en la mítica edición de 1998 este himno de la banda liderada por Damon Albarn ha sido la partitura para penales “a la Panenka”, “bicicletas”, “taquitos”, “sombreritos” y demás suertes del balompié. De paso, consolidó a los originarios de Colchester como una de las agrupaciones más sobresalientes de la década de 1990. Aquel que no se haya emocionado con su épico grito “Woo-hoo” es un cuerpo sin alma… o sin pasión por “la de gajos”.

“Thumbtumping” de Chumbawamba. Ironías de la vida: Chumbawamba nació como una banda de punk, pero solo alcanzó el éxito cuando le entró al quite con el pop, el brit pop y la world music. El resultado: “Thumbtumping”, uno de los temas más legendarios de finales de la década de 1990 gracias a su sencillo pero contundente coro que iba “I get knocked down…”. Seleccionada como el tema principal para el videojuego World Cup 98, expansión del querido FIFA a causa de la Copa del Mundo de Francia, fue un éxito instantáneo. Por desgracia, esta agrupación de Burnley, Inglaterra, quedó encasillada en los anales de la historia como one hit wonder.

“Rockafella skank” de Fatboy Slim. El futbol es un deporte popular, de las calles, del barrio… ¿Cómo musicalizar semejante fiesta? Bueno, Fatboy Slim nos brindó su propuesta para el querido FIFA 99 con un tema harto bailable, uber cool y hecho para el gandul que llevamos dentro. ¿Lo mejor? La capacidad de celebrar un gol a ritmo house y trip hop; solo para gente que ha hecho de FIFA un estilo de vida no apto para casuales.

“It’s only us” de Robbie Williams. Con el nuevo milenio llegaron diversos cambios en distintos planos, algunos que parecían tan inconexos como la música y el gaming. FIFA 2000 fue la primera edición del título en el que podías jugar una temporada completa, mientras que el encargado de engalanar la presentación fue el siempre controvertido Robbie Williams. Incluso hubo una versión digital del cantante, cosa impensable para la época. FIFA continuará su consolidación mientras que Williams se tornaría en un ícono de la primera década del new millenium.

“19-2000” de Gorillaz. Damon Albarn es un consentido para FIFA y en 2002 esto quedó demostrado con la inclusión de este tema de su nuevo proyecto musical: la banda digital Gorillaz. Con influencias de rock, pop, brit pop, trip hop y hasta reggae, “19-2000” es de esos temas que saben ponernos en onda para “echar la cáscara” o simplemente fomentar el cotorreo.

Hasta aquí le dejamos… por ahora. Quizá en otro momento nos aventuremos a seleccionar más temas legendarios de FIFA Soccer. Por lo pronto, disfruta la edición 2017 y su estupenda banda sonora.

@Lucasvselmundo

theemmanuellucas@gmail.com

Comentarios