Tendría IEE que redistribuir prerrogativas si tribunal aprueba apelación del PT

Pachuca

En caso de que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) resuelva de manera favorable el recurso de apelación del Partido del Trabajo (PT), el Instituto Estatal Electoral (IEE) realizaría redistribución de prerrogativas, pues no podrán pedir recursos adicionales.

A través del expediente con número RAP-PT-001-2017, la representante suplente del PT ante el IEE Miriam Avilés Candelaria promovió dicho recurso.

En caso de que la resolución sea favorable para el PT, los demás partidos políticos se verán afectados en las prerrogativas anuales, pues el IEE tendría que volver a distribuir esos recursos de manera proporcional.

“Si obtiene resolución favorable desde luego que afecta, pues tendríamos que hacer una redistribución, la bolsa está limitada pues se sacó de una operación matemática y se dividió por partido y no podemos pedir recursos adicionales”, refirió el consejero electoral Salvador Franco Assad.

De acuerdo con información del TEEH, el acto impugnado es contra la resolución con número CG/002/2017 aprobada el 12 de enero por parte del consejo general del IEE que determinó el retiro de prerrogativas al PT al no alcanzar el porcentaje mínimo de votación durante el pasado proceso electoral.

Sin embargo el consejero electoral dijo en entrevista estar confiado en la legalidad de dicho acuerdo aprobado.

“Tengo la certeza de que esto es así aunque hay criterios, pues ha evolucionado el derecho pro persona, derechos humanos y electoral, no puedo dar por hecho nada, sin embargo, en mi criterio, consideró que nuestro acuerdo fue adecuado y la ley es clara.”

Si el TEEH resuelve en contra del PT, dicho instituto político podría acudir a la sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o pedir atracción a la sala superior.

Dato Al no alcanzar el umbral mínimo previsto por el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, el Partido del Trabajo carece del derecho al acceso del financiamiento público local para actividades ordinarias y específicas

