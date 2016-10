Pachuca

El presidente de Coparmex Sergio Baños Rubio reportó incremento en inseguridad en el país e Hidalgo, principalmente robo a casa-habitación y cristalazos, pero sobre todo, hizo notar una grave problemática con ataques a tiendas Oxxo.

La cadena, socia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), es de las más “golpeadas” por esa problemática.

“Vemos un incremento a nivel nacional (en inseguridad) sobre todo en el tema de asalto a casa-habitación y cristalazos, se trata de un problema nacional e Hidalgo no ha sido la excepción, pero esperemos que se atiendan puntualmente las demandas de los empresarios”, resaltó.

Señaló que en mes y medio, aproximadamente siete tiendas Oxxo fueron víctimas de atracos en Pachuca y Mineral de la Reforma.

Baños Rubio puntualizó que muchas entidades del país han sido golpeadas por esta problemática. Ante tal panorama, dijo, la ciudadanía debe cuidarse entre sí.

“El tema de seguridad no debe dejarse solo a las autoridades, debemos sumarnos todos”, expuso.

Hasta el momento, explicó, no ha sostenido ninguna reunión con el secretario de Seguridad Pública Mauricio Delmar Saavedra sobre el tema.

En el mensaje “La voz Coparmex”, emitido esta semana, el organismo empresarial refirió que la inseguridad está presente en la mayor parte del país y afecta a todos los y las mexicans.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2016, en Hidalgo 52.3 por ciento de la población de 18 años y más considera al desempleo como el problema principal que aqueja hoy en día a la entidad, seguido de la inseguridad con 50.4 por ciento y el aumento de precios con 37.3 por ciento.

