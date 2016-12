Tigres se compadece del América y le regala el título de campeón

CAMELIA, LA TEXANA

Pachuca

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) declinaron el título ganado en el torneo Apertura 2016 para cederlo a las Águilas del América, para que “tengan algo que celebrar en su centenario”.

En un comunicado de prensa, el conjunto felino explicó que las razones que lo llevaron a tomar tal decisión fueron varias, sobre todo la manera en que los aficionados azulcrema se lamentaron tras soportar otro golpe en el centenario de su equipo, autonombrado como el más grande de México.

Asimismo, agregó que las burlas que sufrió el equipo emplumado en redes sociales con los memes que lo comparaban con el Cruz Azul después que le empatarán en los últimos minutos y perdiera en penales, fueron suficientes para despertar el sentimiento de empatía entre los jugadores.

De acuerdo con versiones de personas cercanas al club universitario, la iniciativa de ceder el título al América nació del propio director técnico: Ricardo el Tuca Ferretti, quien se sintió conmovido hasta las lágrimas cuando escuchó a Ricardo La Volpe decir, con mucha amargura, que les habían robado el partido.

Lejos de enojarse, el Tuca reconsideró y entendió cómo debían sentirse las Águilas después que en sus 100 años no tuvieron un festejo a la altura de su historia, no hubo partido ante rival internacional, no destacaron en el Mundial de Clubes y no ganaron en la cancha el título del Apertura 2016.

Así que convenció a sus jugadores para que le regalaran la copa al América.

Motivo

En un comunicado,

el club felino señaló que debe ser muy feo que las Águilas no hayan tenido nada que festejar en su centenario

*Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día en nada, ni nadie, debes confiar

Comentarios