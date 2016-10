Toman alcaldes perredistas palacio de gobierno en Veracruz

Ciudad de México

Aproximadamente 14 alcaldes veracruzanos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cumplieron ayer más de 24 horas encerrados en el palacio de gobierno a modo de protesta para exigir el pago de más de 400 millones de pesos que adeuda la Secretaría de Finanzas y Planeación por conceptos de recursos federales, informó ayer El Financiero en su versión web.

El medio explicó que los alcaldes también presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de recursos públicos que estaban etiquetados.

El presidente estatal del PRD Rogelio Franco Castán indicó que los ediles decidieron mantenerse de manera indefinida en el palacio hasta que se les paguen los recursos.

Franco Castán dijo que en reuniones anteriores el secretario de Finanzas Antonio Gómez Pelegrín firmó un acuerdo que especificaba que todos los recursos serían entregados antes de finalizar octubre, sin embargo eso no ocurrió.

Expresó que esas retenciones de recursos han generado grandes problemas en los municipios pues no se cuenta con fondos suficientes para pagar salarios, además que debieron frenarse varias obras públicas.

El entrevistado descartó que pudieran llegar al palacio de gobierno más simpatizantes del PRD para apoyar a los alcaldes en su protesta, no obstante reveló que algunos ediles amenazan con iniciar una huelga de hambre si en próximas horas no se les entregan los recursos.

Al cierre de esta edición, la presidenta nacional del PRD Beatriz Mojica se unió a la protesta.

Protesta

