Toman docentes dependencias en Veracruz

Las secretarías de Educación de Veracruz (SEV) y de Finanzas y Planeación (Sefiplan) fueron tomadas ayer de nueva cuenta por docentes que exigen el pago de adeudos, publicó El Financiero en su versión web.

El medio explicó que Gerardo Velázquez, secretario general del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano, dijo que han negociado distintas fechas de pagos, pero el gobierno estatal no ha respetado los acuerdos, por lo que la toma de dependencias gubernamentales se hará de forma indefinida.

Comentó que a muchos profesores por contrato no les han cubierto sus sueldos y les han suspendido el pago a docentes que tienen licencia para atender las tareas administrativas de los sindicatos magisteriales que existen en la entidad.

Estamos tomando las instalaciones, iniciamos la toma de la SEV desde el día de hoy (ayer) a las 12 en punto, el motivo es el mismo que otras tomas anteriores, debido a que el gobierno del estado, en mesas de trabajo anteriores lo había prometido, no ha cumplido con los pagos que todavía siguen pendientes, […] esto es el resultado del incumplimiento del gobierno del estado, como lo ha sido en veces anteriores

, citó El Financiero.

Asimismo Velázquez comentó que hay preocupación pues el gobierno de Flavino Río ha admitido que no cuenta con recursos para pagar los adeudos, además de que existe el rumor de que no habrá fondos para cubrir la siguiente quincena y los aguinaldos.

Exigió que el gobierno saliente garantice el pago de las prestaciones, pues no desean que le dejen el problema a la siguiente administración, que encabezará Miguel Ángel Yunes.

