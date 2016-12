Tomará IEE medidas para devoluciones de PAN y PES

Pachuca

Ante la posibilidad de que los partidos Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES) no entreguen remanentes del proceso electoral ordinario, el Instituto Estatal Electoral (IEE) tomaría medidas para obligar a las dirigencias estatales a devolver el recurso no utilizado.

De acuerdo con el consejero electoral Salvador Franco Assad, será en enero cuando la comisión permanente de prerrogativas y partidos políticos, la cual preside, analizará las medidas a tomar, aunque esperará hasta el 20 de diciembre, cuando vence el plazo para la devolución.

En entrevista, el funcionario electoral dio a conocer que el PAN y PES se acercaron al IEE, sin embargo no anunciaron cuándo entregarán el recurso.

En el caso de Encuentro Social dijo: “Está viendo a través de su dirigencia nacional ajustes de devoluciones que previamente habían hecho y los están ajustando; parece que tienen debidamente comprobado, pero hasta que el INE (Instituto Nacional Electoral) nos indique podremos ver y quizá el monto baje”.

Se conoce que Acción Nacional no ha emitido algún anuncio para entregar 488 mil 148 pesos de remanentes. Por su parte, Encuentro Social devolverá 2 millones 296 mil 59 pesos; únicamente el PRI devolvió 14 millones 96 mil 863 pesos.

Aspectos

El remanente

a entregar es recurso no ejercido por partidos políticos que debe regresarse al Instituto Estatal Electoral para que éste lo devuelva a la Secretaría de Finanzas del estado

