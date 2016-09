Trabaja ayuntamiento para que comerciantes regresen a Primero de Mayo

Pachuca

La presidencia municipal de Pachuca trabaja para que las y los comerciantes del mercado Primero de Mayo regresen lo antes posible a sus instalaciones.

“Estamos revisando porque se modificó el proyecto, en lugar de baños se hicieron unas planchas, la gente de comercio y abasto platica con ellos para lo antes posible poder reubicarlos”, dijo la alcaldesa Yolanda Tellería.

Entrevistada durante la anterior visita de Josefina Vázquez Mota al centro cultural El Reloj, la presidenta municipal indicó que había un avance de 90 por ciento en la remodelación del mercado.

A nosotros no nos han entregado ni el mercado ni muchas obras que se han hecho en el ayuntamiento

, explicó Tellería. El anterior 15 de septiembre, la alcaldesa supervisó los trabajos de remodelación del espacio.

Tras el incendio ocurrido en marzo, que afectó alrededor de 20 locales, comenzó a rehabilitarse el lugar y algunos vendedores fueron reubicados en la plaza Constitución, mientras una zona del mercado está abierta.

La semana anterior comerciantes del Primero de Mayo colocaron pancartas contra el expresidente municipal de Pachuca Eleazar García Sánchez, al acusar que no cumplió su compromiso de regresarlos a sus instalaciones.

“Gracias señor presidente por la remodelación de nuestro mercado, pero todavía no está terminado al 100 por ciento”, “No cumplió”, “Mientes”, “Eleazar, no escudes tu falta de palabra con Yolanda Tellería” y “Compromiso no cumplido” fueron las consignas.

